В Петербурге выясняют, почему мастер чуть не остался без глаза

В Петербурге выясняют, почему мастер чуть не остался без глаза
Кислота стала причиной травмирования глаза. Фото: СК РФ по Петербургу

Мужчина занимался обслуживанием аккумуляторных батарей и получил травму.

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельства инцидента, в результате которого травмы на рабочем месте получил мастер планового обслуживания аккумуляторных батарей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили на сайте СК РФ по городу.

Все случилось днем 20 июля в помещении вагоноремонтного депо ЛВЧД-8. Специалист, одевший очки и перчатки, во время выполнения своих обязанностей получил повреждение глаза. Дело в том, что произошел разрыв одного элемента батареи, в результате чего кислота попала в область лица мастера. Происшествие стало причиной возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки.

новости СПб работа травмирование уголовное дело


 

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