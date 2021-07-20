Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в регионы РФ

Центр «Вектор» начал отправку новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в российские регионы.

По данным официального Telegram-канала вакцины, объем очередной партии составляет 720 тыс. доз».

В ближайшее время она будет распределена по пунктам вакцинации. Всего в гражданский оборот введено более 3,1 млн доз вакцины «Эпиваккорона».

По последним данным, в России выявлено 6 006 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 922 летальных исхода, выздоровели 5 382 213 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог предупредил о последствиях отказа от второй дозы вакцины. На что повлияет отказ от второго компонента вакцины от COVID-19 рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.