В Пулково в среду задержан один авиарейс

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в среду, 21 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс A320. Рейс обслуживает авиакомпания «Уральские Аваилинии». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, но время вылета сдвинули на 6:35. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Пулково работало без отмен и задержек. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были выполнены точно по расписанию.