Коронавирусом в Петербурге за сутки заболело почти 2000 человек

Коронавирусом в Петербурге за сутки заболело почти 2000 человек
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1939 человек.

Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 509 446 местных жителей. При этом 484 822 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1928 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 3254 случая. На втором месте Московская область — 2161, а на третьем месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19. При этом в Северной столице уже ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, а предприятия сферы услуг обязаны привить 60% персонала.

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