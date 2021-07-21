В Ленобласти стало известно о 243 новых случаях коронавируса

В Ленинградской области зафиксировано еще 243 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 53 657 случаев заболевания. При этом выздоровели 46 395 пациентов, включая 83 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 12 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 1989.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1939 новых случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 3254. Второе место у Московской области — 2161.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19.