В России за сутки коронавирус подтвердился у 23,7 тысячи человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 23,7 тысячи человек
В России подтвердились новые случаи заражения коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 704 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 030 240 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 783 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 150 750 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 22 584 человека. Общее количество выздоровлений достигло 5 404 797 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1934 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 3254. Второе место у Московской области — 2161.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19.

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