Назван признак высокого уровня холестерина, заметный на ногах

Назван признак высокого уровня холестерина, заметный на ногах
Врачи назвали признак высокого уровня холестерина. Фото: pixabay

Медики заявили, что жировые наросты на пальцах ног могут свидетельствовать о высоком уровне содержания холестерина в крови.

Как сообщает Daily Express, обычно накопление вредных веществ в крови проходит бессимптомно, но в некоторых случаях признаки заболевания проявляются на коже.

Специалисты объяснили, что на пальцах ног при высоком уровне холестерина могут вырасти жировые образования. Они также могут появиться на ахилловом сухожилии. Размер таких шишек может составлять до семи сантиметров.

Медики напомнили, что при повышенном уровне холестерина закупориваются артерии, тем самым увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от части тела, в которой это происходит, может случиться инсульт или сердечный приступ.

Для снижения уровня холестерина нужно вести активный образ жизни и придерживаться диеты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, советуют специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод.

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