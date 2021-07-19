Диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод

Диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод
Свежие ягоды, фрукты и овощи стоит исключить из рациона тем, кто страдает от колитов и аллергии. Фото: pixabay

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, чем полезны сезонные фрукты, ягоды и овощи. Также она объяснила, как правильно их употреблять.

Специалист напомнила, что употреблять эти продукты нужно дозированно, иначе можно навредить здоровью. Кислоты, которыми богаты фрукты, могут повредить слизистую желудочно-кишечного тракта.

Хорол в беседе с RT подчеркнула, что есть фрукты и ягоды нужно столько, сколько хочется, но в меру. Такие продукты стоит исключить из рациона тем, кто страдает от колитов и аллергии. При таких случаях фрукты и овощи нужно как-то приготовить: например, яблоки можно запекать, а из ягод варить морс.

Если у человека нет трудностей с приемом сырых овощей, фруктов и ягод, то они восполнят дефицит витаминов, добавила диетолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог посоветовала не есть на завтрак в жару кашу.

диетолог здоровье овощи фрукты ягоды


 

Новости партнеров
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, в чем польза сезонных фруктов и ягод
Наводнение на западе Германии привело к разливу нефти
В Москве девушка попала в больницу после липосакции
Ученые предложили полезную альтернативу овсянке на завтрак
Из-за лесных пожаров в Карелии закрыли движение по трассе «Кола»
Вирусолог объяснил, почему антитела не появляются после вакцинации от COVID-19
Экономист усомнился, что в России введут четырехдневку
Сильный ветер выбил стекло в окне исторического дома в Петербурге