Автомобилист бегал по Луначарского в поисках огнетушителя для своей «Хонды»

На Луначарского сгорела иномарка. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Луначарского сгорела иномарка. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В среду около полуночи на севере Петербурга загорелась иномарка «Хонда». Молодой владелец машины бегал по улице в поисках огнетушителя.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказывают, что все случилось на проспекте Луначарского на светофоре перед пешеходным переходом.

У молодого парня загорелся автомобиль «Хонда». Своего огнетушителя у водителя не нашлось, поэтому он обращался за помощью к другим автомобилистам.

«Парень испуганно бегал и искал огнетушители. Они оказались только у пары-тройки человек и троллейбуса», — пишет автор публикации.

Петербуржец, который стал свидетелем автомобильного пожара, рассказал, что пожертвовал свой огнетушитель, но потушить огонь удалось только силами пожарных. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Тарасов сжёг в Петербурге BMW.