Блогер Тарасов сжёг в Петербурге BMW

Известный блогер, боец ММA Артём Тарасов сжег свой автомобиль марки BMW Х5 у Московского шоссе в Петербурге.

Видео он опубликовал у себя в Instagram. Поджег машины был частью челленджа. Площадкой стал пустырь недалеко от Московского шоссе.

Блогер поджег свою иномарку с помощью бензина, зажигалки и пакета из «Макдоналдса».

«9 миллионов теперь выглядят по-особенному. Не додумывайте и не делайте выводы, пока не знаете ничего, — заинтриговал боец ММА и пообещал в ближайшее время рассказать подробности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отношении бойца MMA и видеоблогера Артёма Тарасова возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Московском вокзале. Там были задержаны транспортными полицейским за драку двое молодых людей.