Боец MMA Артём Тарасов стал фигурантом уголовного дела

Артем Тарасов и Никита Солонин в отделении полиции. Скриншот: Instagram @artemtarasov_mma

Артем Тарасов и Никита Солонин в отделении полиции. Скриншот: Instagram @artemtarasov_mma

В отношении бойца MMA и видеоблогера Артёма Тарасова возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу», — сообщили в пятницу, 2 июля, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Московском вокзале. Там были задержаны транспортными полицейским за драку двое молодых людей. Ими оказались бойцы ММА, 30-летний Артем Тарасов и 27-летний Никита Солонин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодые люди в момент перепалки находились в состоянии алкогольного опьянения.