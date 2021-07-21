На трассе «Псков» пассажир погиб после удара о лобовое стекло

На трассе &#171;Псков&#187; пассажир погиб после удара о лобовое стекло
ДТП на трассе "Псков". Фото: скриншот «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга»

На трассе «Псков», соединяющей Петербург с Беларусью, случилось серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Отечественный автомобиль влетел в иномарку.

Автомобильная авария случилась накануне на 156-м километре трассы Р-23. Там столкнулись легковушки «Лада Калина» и «Мерседес». Отечественную машину вела 76-летняя женщина. При левом повороте она не пропустила иномарку, что и привело к ДТП. Об этом сообщается в VK-сообществе «Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга».

При столкновении пассажир «Лады» влетел в лобовое стекло. Получив тяжелые травмы, он погиб на месте происшествия. Пенсионерку же госпитализировали в Лужскую больницу. Их личности устанавливаются. Больше никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка сбила мотоциклиста в Кудрово.

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