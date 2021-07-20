Иномарка сбила мотоциклиста в Кудрово

Иномарка сбила мотоциклиста в Кудрово
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 20 июля, в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоциклиста.

По словам очевидцев, поворачивающий автомобиль марки Skoda Rapid сбил мотоциклиста. Дорожный инцидент произошел на Английской улице.

В Сети появилось фото с места с происшествия. Судя по опубликованным кадрам, на место ДТП прибыла скорая. Информация о состоянии байкера уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

Всеволожский район дтп кудрово


 

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