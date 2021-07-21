В Петербурге малыш после падения с горки сломал позвоночник

В Петербурге во Фрунзенском районе 4-летний малыш получил серьезные повреждения после того, как упал на детской площадке с горки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля, около 19:30 из детской городской больницы сообщили, что примерно час назад в тяжелом состоянии был госпитализирован 4-летний мальчик.

Ребенка забрали из своей квартиры по улице Пражской с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, гематомой лобной области слева, ушибом таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника.

Выяснилось, что во дворе на улице Белы Куна мальчик упал на детской площадке с горки.

Отмечается, что семья вполне благополучная и на учете не состоит. 43-летняя мать малыша нигде не работает, а 36-летний отец является судовым столяром.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Петербурге малышка подавилась виноградом и умерла.