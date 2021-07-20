В Петербурге малышка подавилась виноградом и умерла

Медик извлек частички пищи, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Фото: pixabay.com

Медик извлек частички пищи, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Фото: pixabay.com

В больницу Санкт-Петербурга поступила полуторогодовалая девочка в тяжелом состоянии. В ее горле застрял виноград. Бригаду скорой помощи вызвала обеспокоенная мама малышки.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, приехавшему врачу женщина объяснила, что во время обеда дочь проглотила виноград, после чего начала задыхаться. Медик извлек частички пищи, после чего ребенка госпитализировали в больницу. После проведения реанимационных действий девочка скончалась.

После трагедии к матери девочки приехал инспектор по делам несовершеннолетним. Он опросил ее и оценил социально-бытовые условия как удовлетворительные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки на самокатах испортили стоящие на Малой Балканской у дома 30/3 машины. Со слов очевидцев, они пинали автомобили ногами и писали на них надписи.