Подростки исписали машину на Малой Балканской

Запись с видео уже посмотрели около пяти тысяч человек. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Запись с видео уже посмотрели около пяти тысяч человек. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Подростки на самокатах испортили стоящие на Малой Балканской у дома 30/3 машины. Со слов очевидцев, они пинали автомобили ногами и писали на них надписи.

Видео с малолетними нарушителями закона появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Компания и з четверых подростков сначала весело катается на самокатах. Они слишком близко подходят к машинам. В другой момент автор видео выкладывает фрагмент, где на белой машине черной краской нанесена надпись.

«А у них есть родители? Какие-то невоспитанные отморозки», — пишет комментатор.

Запись с видео уже посмотрели около пяти тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Наставников легковушка сбила велосипедиста. На месте работают врачи. В Красногвардейском районе сегодня вечером, 19 июля, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».