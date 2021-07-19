На Наставников легковушка сбила велосипедиста: на месте работают врачи

На Наставников легковушка сбила велосипедиста: на месте работают врачи
В аварии пострадал велосипедист. Фото: скриншот Вконтакте

Непонятно, в каком состоянии находится пострадавший.

В Красногвардейском районе сегодня вечером, 19 июля, произошла авария с участием велосипедиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке проспекте Наставников и проспекта Энтузиастов. Там по непонятной причине столкнулись легковушка и велосипедист. На место уже прибыли скорая и ГИБДД. Непонятно, в каком состоянии находится велосипедист, а обстоятельства инцидента выясняются.

«Живой или нет, непонятно, скорая долго не уезжает»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной в аварии пострадал пешеход. В результате столкновения перевернулся внедорожник.

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