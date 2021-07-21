На Пулковском шоссе в массовой аварии пострадала 13-летняя девочка

На Пулковском шоссе в массовой аварии пострадала 13-летняя девочка
Девочка получила серьезные травмы в результате ДТП на Пулковском. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Московском районе в результате массового дорожно-транспортного происшествия получила повреждения 13-летняя девочка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля в 18:30 на Пулковском шоссе произошла авария. Неизвестный ехал в сторону Волхонского шоссе, когда врезался в «Хендай Гетс», в котором был подросток.

Впоследствии участниками аварии стали еще два автомобиля. Так, в ДТП попал «Лексус», за рулем которого была 51-летняя женщина и «Мерседес» под управлением 33-летнего мужчины.

В происшествии пострадала 13-летняя девушка, ее в состоянии средней тяжести госпитализирована в детскую городскую больницу. Подростку диагностировали закррыую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом, закрытый переломом ключицы со смещением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД произошло массовое ДТП.

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