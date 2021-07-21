Во дворе в Колпино насмерть сбили 70-летнюю пенсионерку

Во дворе в Колпино насмерть сбили 70-летнюю пенсионерку
Пенсионерка попала под машину во дворе на Машиностроителей. Фото: google.maps

В Колпинском районе полиция проводит проверку после дорожной аварии, в которой погибла 70-летняя пенсионерка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария с участием пешехода произошла накануне в 16:40 во дворе дома №10 по улице Машиностроителей. Автомобиль «Хонда Аккорд» ехал задним ходом по дворовому проезду и сбил пожилую женщину, которая шла позади. За рулем сидела 33-летняя автомобилистка.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась до прибытия бригады скорой помощи. На месте происшествия работали следователи. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Псков» пассажир погиб после удара о лобовое стекло. Автомобильная авария случилась накануне на 156-м километре трассы Р-23. Там столкнулись легковушки «Лада Калина» и «Мерседес».

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