Водитель погиб, врезавшись на «Фольксвагене» в эстакаду в Киришах

Водитель погиб, врезавшись на &#171;Фольксвагене&#187; в эстакаду в Киришах
Водитель иномарки погиб по дороге в больницу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Киришах полиция проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором один человек погиб и один человек пострадал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смертельная авария произошла накануне около 21:10 на шоссе Энтузиастов. Там 31-летний водитель «Фольксваген Поло», который принадлежит компании, где мужчина работает механиком, не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в эстакаду.

Водитель погиб в карете скорой помощи. Его 26-летний пассажир госпитализирован в Киришскую больницу с переломом черепа, закрытой черепно-мозговой травмой, проникающим ранением и переломом левой стопы. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во дворе в Колпино насмерть сбили 70-летнюю пенсионерку.

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