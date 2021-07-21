Сломавшийся мотор помешал путешественнику добраться до острова

Помощь Аварийно-спасательной службы потребовалась молодому человеку в Приозерском районе Ленобласти. Из-за поломки мотора он не смог сам вернуться на берег.

Спасателям службы поступило сообщение о застрявшей на озере Вуокса лодке. Мужчина 25-ти лет хотел добраться до острова, но сломался мотор лодки, и у него не получилось. Об этом сообщает 47news.

Спасательная служба Приозерска обнаружила мужчину и доставила его на берег. Работа заняла меньше часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Финском заливе перевернулся парусник. Спасены девять детей. На Финском заливе 15 июля перевернулся парусник, в связи с чем в воде оказались девять несовершеннолетних. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Доска с парусом перевернулась, в связи с чем на место приехали спасатели.