На Финском заливе перевернулся парусник: спасены девять детей

Спасатели достали несовершеннолетних из воды.

На Финском заливе сегодня, 15 июля, перевернулся парусник, в связи с чем в воде оказались девять несовершеннолетних. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось недалеко от яхт-клуба «Балтиец». Доска с парусом перевернулась, в связи с чем на место инцидента приехали спасатели. Они помогли всем выбраться из воды и попасть на берег. Вслед за спасателями к детям приехали медики, которые осматривают их и решают, нужна ли кому-то помощь.

Пока что непонятно, есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лодка врезалась в опору моста Кадырова в Петербурге: пострадали восемь человек.