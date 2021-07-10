Лодка врезалась в опору моста Кадырова в Петербурге: пострадали восемь человек

Лодка врезалась в опору моста Кадырова в Петербурге: пострадали восемь человек
Мост Кадырова. Фото: скриншот Гугл.Карты

Среди пострадавших есть трое детей.

На юге Санкт-Петербурга сегодня, 10 июля, произошел неприятный инцидент на воде. Известно, что моторная лодка врезалась в опору моста Кадырова, в результате чего пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города.

Все случилось в Дудергофском канале. Спасатели узнали об инциденте благодаря неравнодушным очевидцам. Те пояснили, что из-за столкновения из лодки выпали три человека. Помощь врачей понадобилась восьми людям – трое из них это дети.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись.

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