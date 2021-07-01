Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись

Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись
Катамаран и прогулочная яхта столкнулись в Малой Неве. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в четверг 1 июля случилось еще одно происшествие на воде. По некоторой информации, на катамаране плыл ребенок и взрослый.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, напротив дома 26 на Петровском проспекте на Малой Неве «встретились» катамаран и прогулочная яхта.

Отмечается, что на катамаране ехал один взрослый с ребенком. В данный момент выясняются подробности произошедшего.

К тому же, Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при использовании водного транспорта.

Если будут обнаружены определенные основания, то ведомству придется принять меры.

Данная ситуация взята на контрол Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у берегов Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту.

катамаран новости СПб столкновение судно


 

Новости партнеров
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат шурина Юрия Лужкова: против Виктора Батурина возбуждено уголовное ...
Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись
1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет: принц Уильям и принц Гарри ...
Петербуржец, защитивший свою собаку от бойцовских псов, не стал предъявлять ...
Ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете
Меньше чем через месяц: вход на станцию «Петроградская» вновь ...
Члены избиркома Петербурга вакцинируются в два раза хуже, чем в целом по России
Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19