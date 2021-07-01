Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись

Катамаран и прогулочная яхта столкнулись в Малой Неве. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Катамаран и прогулочная яхта столкнулись в Малой Неве. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в четверг 1 июля случилось еще одно происшествие на воде. По некоторой информации, на катамаране плыл ребенок и взрослый.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, напротив дома 26 на Петровском проспекте на Малой Неве «встретились» катамаран и прогулочная яхта.

Отмечается, что на катамаране ехал один взрослый с ребенком. В данный момент выясняются подробности произошедшего.

К тому же, Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при использовании водного транспорта.

Если будут обнаружены определенные основания, то ведомству придется принять меры.

Данная ситуация взята на контрол Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у берегов Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту.