Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись

В Петербурге в четверг 1 июля случилось еще одно происшествие на воде. По некоторой информации, на катамаране плыл ребенок и взрослый.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, напротив дома 26 на Петровском проспекте на Малой Неве «встретились» катамаран и прогулочная яхта.
Отмечается, что на катамаране ехал один взрослый с ребенком. В данный момент выясняются подробности произошедшего.
К тому же, Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при использовании водного транспорта.
Если будут обнаружены определенные основания, то ведомству придется принять меры.
Данная ситуация взята на контрол Северо-Западной транспортной прокуратурой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у берегов Бали затонуло судно с десятками пассажиров на борту.