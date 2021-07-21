Двое мужчин утащили под четыре тонны рельсов в Гатчинском районе

Двое мужчин утащили под четыре тонны рельсов в Гатчинском районе
Они заранее знали, где на складе находятся дефектные обрезки. Фото: unsplash

В полицию поступила информация о краже 44 обрезков рельсов со склада ж/д станции «Строганово».

Полиция задержала 41-летнего жителя Ленобласти и 67-летнего пенсионера. Они заранее знали, где на складе находятся дефектные обрезки. Утром они сложили в машину рельсы весом под 3,8 тонн. Их они сдали на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленники могут сесть в тюрьму до пяти лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сломавшийся мотор помешал путешественнику добраться до острова. Помощь Аварийно-спасательной службе потребовалась молодому человеку в Приозерском районе Ленобласти. Из-за поломки мотора он не смог сам вернуться на берег. Спасателям службы поступило сообщение о застрявшей на озере Вуокса лодке.

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