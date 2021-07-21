В садоводстве «Источник» пенсионер нашел своего сына в коме

В Ленинградской области в Тосненском районе рядом со своим участком мужчина нашел сына.

Gazetа.SPb.ru стало известно, что 20 июля, поздно ночью из Скорой помощи в полицию сообщили о 47-летнем мужчине. Его забрали в состоянии комы с 289 участка в садоводстве «Источник».

Врачи диагностировали у потерпевшего субдуральную гематому слева, внутримозговую гематому, закрытый перелом лицевого черепа, закрытый перелом 6-7 ребра слева.

Оказалось, что 17 июля мужчину нашел его 72-летний отец, когда первый лежал в 20 метрах от своего участка.

Отмечается, что видеонаблюдение на данной территории отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Культуры возле своей квартиры лежал мужчина в луже крови.