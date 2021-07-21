Предприниматель признался, что зарезал 30 баранов и выбросил потроха

Одному 52 года, не женат, другому 56 лет, есть семья. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Одному 52 года, не женат, другому 56 лет, есть семья. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Бизнесмен из Большой Каменки признался, что зарезал 30 баранов на Курбан-байрам, а потроха выбросил в канаву.

Два дела возбудили против уроженцев Азербайджана. Они оба занимались предпринимательской деятельности без регистрации и разрешения. Одному 52 года, не женат, другому 56 лет, есть семья. Последний признался, что именно он разделывал баранов и складировал на краю поселка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Так, месяц назад он купил скот. 20 июля в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам к нему приехали покупатели. За день он продал 30 баранов, потроха же решил выбросить не заметно.

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