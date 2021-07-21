СК возбудил дело по факту железнодорожного травмирования подростка

Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью) по факту травмирования 14-летнего мальчика во Всеволожском районе Ленинградской области.

По версии следствия, около 17 часов 21 июля 2021 года на 20 км 8 пикета перегона железнодорожных станций «Токсово-Капитолово», расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области 14-летний мальчик попал под поезд.

По предварительным данным, мальчик шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Подросток получил многочисленные травмы различной степени тяжести. С места происшествия пострадавшего доставили в Токсовскую межрайонную больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для его осмотра. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему.

Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными и внимательными на объектах транспортной инфраструктуры, соблюдать правила безопасности и самим не создавать угрозу своей жизни и здоровью.

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