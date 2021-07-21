Во Фрунзенском районе полыхал гараж

Во Фрунзенском районе полыхал гараж
В половине шестого вечера огонь удалось потушить. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся гараж.

В пять часов дня стало известно о пожаре по Забалканскому проезду, 2. В гараже горела обстановка на площади 10 квадратных метрах. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В половине шестого вечера огонь потушили. В тушении пожара участвовали две машины и 10 пожарных О пострадавших не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожарах Ленобласти погибли 80 человек. В Ленинградской области с начала года пожары унесли жизни 80 человек. Об этом рассказал начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко. По данным на 1 июля в Ленобласти зафиксировано 4187 пожаров. Погибли 80 человек, из них четверо – дети. Каждый день в регионе происходят 20 пожаров. В 2021 году средняя площадь лесных пожаров составила 0,73 гектара.

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