«Завораживающее зрелище»: на Ладожском озере заметили смерч

«Завораживающее зрелище»: на Ладожском озере заметили смерч
Смерч наблюдали рыбаки. Фото: скриншот Вконтакте

Погода не перестает удивлять петербуржцев и жителей Ленобласти.

В Ленинградской области сегодня, 21 июля, заметили смерч. На природное явление обратили внимание рыбаки, которые поделились своими наблюдениями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Смерч заметили на Ладожском озере. На снимках, размещенных в социальных сетях, заметно, что вихрь поднимается прямо с поверхности водоема. Автор поста отметил, что зрелище выдалось завораживающим и добавил, что смерч видели недалеко от деревни Дубно.

«Апокалипсис ближе, чем мы думаем»,

— считает свидетель.

Пользователи вспомнили и другие смерчи, замеченные недавно в Петербурге и Ленобласти. Климатолог Андрей Киселев убежден, что торнадо и смерчи будут появляться из-за глобального потепления еще не раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.

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