Путин надеется на наращивание темпов вакцинации от COVID-19

Путин надеется на наращивание темпов вакцинации от COVID-19
Путин призвал ускорить темпы вакцинации. Фото: kremlin.ru

Он верит, что люди поймут, насколько важно сделать прививку.

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Он также добавляет, что важно объяснять людям, зачем нужна иммунизации, чтобы на самом деле убедить их. Об этом сегодня, 21 июля, пишет РИА Новости.

Политик убежден, что только благодаря массовой вакцинации можно поставить «заслон» эпидемии. Путин выступил против навязывания – он хочет, чтобы с людьми проводили разъяснительные беседы и всегда могли донести те или иные нюансы, ответить на все вопросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин назвал четыре главные проблемы России. Он отметил, что нерешенных проблем довольно много и надо ими заниматься.

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