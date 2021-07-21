В Янино-1 тушат несколько гаражей

В Янино-1 тушат несколько гаражей
В Ленобласти тушат гаражи. Фото: скриншот Вконтакте

В ликвидации возгорания приняли участие 12 пожарных.

В Ленинградской области в поселке Янино-1 сегодня вечером, 21 июля, загорелись гаражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось на улице Военный городок. Там по непонятной причине вспыхнули несколько гаражей – черные клубы дыма были замечены местными жителями, которые вызвали пожарных. На место прибыли три единицы техники и 12 человек, которые занимаются ликвидацией огня. Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и есть ли пострадавшие.

Все детали только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Фрунзенском районе полыхал гараж. В половине шестого вечера огонь потушили. В тушении пожара участвовали две машины и 10 пожарных. О пострадавших не сообщается.

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