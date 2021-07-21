В Петербурге мошенники похитили 1 млн рублей: только один арестован

В Петербурге мошенники похитили 1 млн рублей: только один арестован
Фигурантами дела стали трое. Фото: Pixabay

Еще двоим назначили домашний арест.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июля, избрали меру пресечения для мужчин, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Один подозреваемый был арестован, двух других отправили под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что преступления были совершены в период с 2017 года по июль 2021 года. Группа лиц, вступившая в сговор, уверяла, что оказывает юридические услуги, а на самом деле похищала деньги у своих клиентов. Они присвоили как минимум один миллион рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы. В результате организатор и один из участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двое других подозреваемых отпущены под подписку о невыезде и обязательство о явке.

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