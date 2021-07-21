Мост во Всеволожске планируют достроить к концу 2021 года

Мост во Всеволожске планируют достроить к концу 2021 года
Мост над железной дорогой достроят к концу 2021 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ожидалось, что он будет готов на год позже.

Во Всеволожске завершают строительство моста над железной дорогой. Его планируют сдать в эксплуатацию уже к концу 2021 года. Об этом 21 июля сообщили в администрации Ленинградской области.

Речь идет о переправе у станции Мельничный Ручей. Сейчас дорожники готовятся к устройству мостового полотна. Они рассчитывают закончить уже в текущем году, то есть на год раньше контрактных сроков. Напоминаем, что протяженность четырёхполосного путепровода составляет 79 метров. На строительство моста выделили 1,7 млрд рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 22 июля на дороге «Коле» разведут Ладожский мост. Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Всеволожск мост строительство


 

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