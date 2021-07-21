В Саратовской области женщина наехала на собственного сына: он умер

Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте.

В Саратовской области женщина наехала на автомобиле на собственного сына. Об этом 21 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на СК РФ по региону.

Все случилось на Западной улице города Красноармейска. Там во дворе дома водительница наехала на своего семилетнего сына. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело по факту железнодорожного травмирования подростка. По предварительным данным, мальчик шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд, машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.