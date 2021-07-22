В парадной Петербурга 12-летний подросток три дня приставал к девочке

В Петербурге в полицию обратилась женщина, заявив, что по Красносельскому шоссе произошли насильственные действия в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, такое сообщение правоохранителям поступило 21 июля в 20:45.

Буквально сразу же на место случившегося был направлен наряд.

Оперативники установили, что все происходило в течение трех дней, с 19 по 21 июля вечером в подъезде по Красносельскому шоссе.

Неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Правонарушитель азиатской внешности, на вид около 12 лет, ростом примерно 140 сантиметров, его волосы черные, а телосложение худощавое.

Известно, что видеозапись на месте происшествия не велась. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 11-летнему мальчику.