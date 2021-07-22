Новости о МакSим. Почему все вокруг хоронят певицу

Сообщения о состоянии российской певицы МакSим оставляют желать лучшего. Официальные представители артистки, несмотря на непростую ситуацию, ограничиваются скромными комментариями. Многих это заставляет думать о том, что состояние знаменитости куда более тяжелое, чем хотят показать. Впрочем, даже без подробностей становится ясно, что певица оказалась на грани жизни и смерти.

Что со здоровьем певицы сейчас?

Официальные новости о состоянии певицы практически не меняются: ее состояние остается стабильно тяжелым, без каких-либо изменений. Сейчас едва ли кто-то из лечащих врачей певицы осмелится делать прогнозы. Главное, что нужно знать, по мнению менеджеров артистки – медики делают для нее все возможное и невозможное.

«Я часто говорю «состояние стабильно тяжелое», в чем меня обвиняют, требуя подробностей: некоторые из-за того, что сильно волнуются за Марину, некоторые из-за своих не очень честных выгод», — писала в Instagram ее менеджер Яна Богушевская.

«Отвечу так: я не знаю, кто опять сбросил инфу про состояние Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не обладаем такой информацией», — так обычно отвечает директор Марины Максимовой Маргарита Соколова на новости о состоянии ее здоровья.

Кто сливает информацию?

Выяснить, кто сливает информацию о певице, несложно. Она была госпитализирована в одно из московских медицинских учреждений. Лежит Марина в реанимации в медикаментозной коме, так что доступ к ней имеет только ограниченный круг лиц.

Как утверждает Богушевская, близкие МакSим уважают ее личную жизнь и не распространяют данные. Если не брать в расчет информацию, которую придумывает «желтая» пресса, часть подробностей в СМИ могут сливать сотрудники больницы, в которой находится исполнительница.

Богушевская не исключала: больница большая, сотрудники могут обсуждать данные между собой. Для того, чтобы слить информацию, достаточно мельком что-то услышать. При этом она подчеркивала: основания доверять именно лечащим врачам Марины у близких нет.

Так или иначе, дефицит информации приводит к тому, что певицу хоронят со всех сторон.

Стоит ли хоронить певицу раньше времени?

Исполнительницу поддерживают не только преданные поклонники, но и другие знаменитости. Телеведущая Ксения Бородина вступилась за исполнительницу. Ее поражает то, что МакSим практически не оставляют шансов на жизнь. Сама же она уверена, что знаменитость еще выступит перед слушателями.

Бородина также добавила, что в бешенство ее привела очередная программа Андрея Малахова, который собрал медиков и журналистов, чтобы те дали прогнозы по состоянию певицы. Тогда сотрудник RT Антон Красовский сделал шокирующее заявление – у певицы есть только два шанса на выживание.

Плохие примеры для сравнения

Поклонники на фоне болезни МакSим не могли не вспомнить истории Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, несмотря на то, что они не страдали от COVID. Это истории угасания молодых и красивых женщин.

Вспомнили и Юлию Началову. Та столкнулась с осложнениями из-за красной волчанки и подагры. В результате певица скончалась из-за заражения крови и сердечной недостаточности.

Представители Максимовой попросили не проводить такие параллели.

Напомним, что певица оказалась в больнице в середине июня. Все начиналось, как обычная простуда. МакSим даже отыграла концерт, а в больнице у нее обнаружили 40% поражения легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ, ввели в кому. Позже появлялись сообщения о том, что площадь поражения выросла до 80%, певицу подключают к ЭКМО, у нее поражена печень и отказывают одно легкое и сердце. Все эти слухи подтверждены не были.

Ранее Gazeta.SPb писала о предсказаниях гибели певицы.