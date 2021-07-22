Во Фрунзенском районе пожар в квартире

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сгорела часть квартиры.

В 11 утра поступила информация о пожаре по улице Будапештская, д. 50.В двухкомнатной квартире выгорела обстановка комнаты, кухни и коридора на площади 23 кв. метра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через 30 минут огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара было участвовали три машины и 15 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара. Женщина упала из окна восьмикомнатной квартиры в Невском районе Петербурга. Падение оказалось смертельном, петербурженку не удалось спасти. Подъехавшая к зданию скорая помощь констатировала смерть. На каком этаже располагается квартира, не говорится. Об этом сообщает 78.ru. Ранее было известно, что пожар произошел по адресу: улица Дыбенко, 9.