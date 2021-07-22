Петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара

Петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара
Подъехавшая к зданию скорая помощь констатировала смерть. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара.

Женщина упала из окна восьмикомнатной квартиры в Невском районе Петербурга. Падение оказалось смертельном, петербурженку не удалось спасти. Подъехавшая к зданию скорая помощь констатировала смерть. На каком этаже располагается квартира, не говорится. Об этом сообщает 78.ru.

Ранее было известно, что пожар произошел по адресу: улица Дыбенко, дом 9. В пять часов утра в многокомнатной квартире бывшего общежития загорелись две комнаты и коридор. Огонь удалось потушить за час. В ликвидации пожара участвовало 22 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе восьмикомнатной квартире начался пожар. Под утро, почти в пять часов, поступила информация о пожаре по улице Дыбенко, д.9. В восмьмикомнатной квартире бывшего общежития в двух комнатах и коридоре распространился огонь на общей площади 45 кв.метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар происшествие смерть чп


 

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