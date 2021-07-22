В Невском районе восьмикомнатной квартире начался пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелась восьмикомнатная квартира.

Под утро, почти в пять часов, поступила информация о пожаре по улице Дыбенко, д.9. В восмьмикомнатной квартире бывшего общежития в двух комнатах и коридоре распространился огонь на общей площади 45 кв.метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через час, почти в шесть утра, огонь потушили. Сведения о пострадавших уточняются. В тушении пожара принимали участие четыре спецмашины и 22 человека пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии. В Сахалинской области сильное задымление на Севере и в центре региона. Так, повышена концентрация вредных веществ в воздухе. Дым пришел из пылающими лесами Якутии. Жители острова уже четверо суток страдают от дыма.