Свалку бараньих туш после Курбан-байрама ликвидировали в Петербурге

Свалку копыт, кишков, шкур и голов заметили в канаве в Большой Каменке. Фото: unsplash

Свалку копыт, кишков, шкур и голов заметили в канаве в Большой Каменке. Фото: unsplash

Россельхознадзор подтвердил, что в Большой Каменке в Приморском районе ликвидировали свалку из бараньих шкур и потрохов.

Инспекторы управления Россельхознадзора выехали на место стихийной свалки останков баранов и подтвердили, что отходы убраны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, свалка копыт, кишков, шкур и голов баранов была найдена в канаве в Большой Каменке после мусульманского праздника Курбан-байрам. Выяснилось, что участок, на котором нашли свалку бараньих отходов, принадлежит городу. В содеянном признался бизнесмен из Азербайджана. Он продал покупателям 30 баранов, а потроха выбросил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предприниматель признался, что зарезал 30 баранов и выбросил потроха. Возбуждено уголовное дело.