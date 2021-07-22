Свалку бараньих туш после Курбан-байрама ликвидировали в Петербурге

Свалку бараньих туш после Курбан-байрама ликвидировали в Петербурге
Свалку копыт, кишков, шкур и голов заметили в канаве в Большой Каменке. Фото: unsplash

Россельхознадзор подтвердил, что в Большой Каменке в Приморском районе ликвидировали свалку из бараньих шкур и потрохов.

Инспекторы управления Россельхознадзора выехали на место стихийной свалки останков баранов и подтвердили, что отходы убраны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, свалка копыт, кишков, шкур и голов баранов была найдена в канаве в Большой Каменке после мусульманского праздника Курбан-байрам. Выяснилось, что участок, на котором нашли свалку бараньих отходов, принадлежит городу. В содеянном признался бизнесмен из Азербайджана. Он продал покупателям 30 баранов, а потроха выбросил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предприниматель признался, что зарезал 30 баранов и выбросил потроха. Возбуждено уголовное дело.

большая каменка курбан-байрам потроха Россельхознадзор свалка


 

Новости партнеров
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заключенная под стражу студентка, сбившая троих детей, оспорила арест
Следователи открыли дело после падения девочки со стройки под Петербургом
На КАД до конца августа перекроют две полосы
Свалку бараньих туш после Курбан-байрама ликвидировали в Петербурге
Криминальную пару задержали в Петербурге за присвоение 1 млн рублей
В мире от COVID умерло свыше 4 млн человек
Инвалиду, убившему мужчину на детской площадке, на год ограничили свободу
В Пулково в четверг 8 самолетов вылетят позже назначенного времени