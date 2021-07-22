Заключенная под стражу студентка, сбившая троих детей, оспорила арест

18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбившая на пешеходном переходе в Москве троих детей, в результате чего два ребенка скончались, решила обжаловать свой арест.

Об этом сегодня, 22 июля, сообщает ТАСС.

Напомним, что смертельная авария с участием Башировой случилась в Москве 16 июля на улице Авиаторов. Девушка, за рулем «Мазды», отвлеклась на телефон и поэтому не заметила пешеходов. В итоге она сбила трех детей и взрослых, сопровождающих их. Два ребенка скончались, третий находится в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.