Следователи открыли дело после падения девочки со стройки под Петербургом

Следователи открыли дело после падения девочки со стройки под Петербургом
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В деревне Горбунки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Причиной послужило падение 12-летней девочки со стройки.

Как сообщили в следственном управлении СК по Ленобласти, девочка упала с шестого этажа строящегося компании «Стайл-Строй» в Горбунках. По данным Gazeta.SPb.ru, это произошло на территории ЖК «Август». Она получила тяжелые травмы, сейчас ребенок в больнице под присмотром врачей.

Следствие установило, что на стройке не было охранно-защитных ограждений, предназначенных для предотвращения доступа посторонних на территорию.

На месте происшествия изъяли документацию. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пятиклассница на стройке упала с шестого этажа.

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