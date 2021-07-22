В Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться

В Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться
Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

В Красном Селе стражи порядка задержали мужчину, который достал карабин после того, как девушки отказались с ним знакомиться.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского управления ВО ВНГ. Все случилось 22 июля под утро на проспекте Красных Командиров. Нетрезвый мужчина недалеко от пляжа решил познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, мужчина достал из сумки похожий на ружье предмет. Одна из подруг сразу вызвала правоохранителей.

Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, а после нашли в его сумке карабин «Сайга» и патроны к нему.

На месте работала следственно-оперативная группа. Задержанного отвезли в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи открыли дело после падения девочки со стройки под Петербургом.

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В Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться
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