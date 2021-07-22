В Выборге мужчина отказался платить в гостинице и достал пистолет

Полицейские уже задержали злоумышленника.

В Выборге задержали мужчину, который отказывался платить за шампанское и угрожал персоналу пистолетом. Он вел себя довольно развязно: матерился и оскорблял сотрудников гостиницы. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе УВО.

Известно, что сотрудники после инцидента нажали кнопку сигнализации, после чего на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники правоохранительных органов задержали агрессора и передали его полицейским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться. Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, а после нашли в его сумке карабин «Сайга» и патроны к нему.