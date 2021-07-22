Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия собирается привлечь внимание Европейского суда к "грубым и систематическим нарушениям прав человека" со стороны украинских властей. Фото: pexels

Россия собирается привлечь внимание Европейского суда к "грубым и систематическим нарушениям прав человека" со стороны украинских властей. Фото: pexels

Российские власти впервые подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу — на Украину.

В жалобе Москва обвинила Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. В частности, жалобу подали из-за событий, последовавших «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Генпрокуратура отмечает, что Россия собирается привлечь внимание Европейского суда к «грубым и систематическим нарушениям прав человека» со стороны украинских властей.

Среди прочего, Россия обвиняет Украину в гибели мирного населения и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане и в Донбассе; в гибели и травмировании людей при обстрелах сопредельной российской территории; в подавлении свободы слова; в дискриминации русскоговорящего населения; в дискриминации российского бизнеса; в водной блокаде Крыма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине.