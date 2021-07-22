В России в школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка

Также не будут вводить обязательное ЕГЭ по иностранному языку. Фото: Baltphoto

Также не будут вводить обязательное ЕГЭ по иностранному языку. Фото: Baltphoto

Также в стране решили отказаться от проведения обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Министр просвещения России Сергей Кравцом рассказал, что в российских школах второй иностранный языке не является обязательным. Его могут ввести в том случае, если такое решение примет руководство учреждения. Об этом сегодня, 22 июля, пишет РИА Новости.

Он отметил, что «возможность такая есть, но это не, что в обязательном порядке». Кравцов добавил, что в России пока не будут вводить обязательный Единый государственный экзамен по иностранному языку, хотя разговоры об этом шли долгое время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге запретил сайт по продаже ответов ЕГЭ и ОГЭ. Суд указал, что группа «ВКонтакте» дискредитирует необходимость образования, а также подстрекает к совершению противоправных действий, и иск удовлетворил.