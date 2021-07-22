Финские ученые считают, антитела к коронавирусу могут сохраняться до года

У тяжелых больных антитела остались и через год. Фото: unsplash

У тяжелых больных антитела остались и через год. Фото: unsplash

Антитела в организме у переболевших коронавирусом могут обнаруживаться и спустя год после выздоровления. Об этом сообщили научные сотрудники из финского Национального института здравоохранения и социального развития.

В результатах исследования говорится, что у подавляющего большинства переболевших ковидом антитела сохранялись в крови и спустя более чем год после заражения.

В исследовании участвовали 367 человек, которые один раз переболели коронавирусом весной 2020 года, а после не прививались. Антитела обнаружили у многих, но спустя год участников с антителами было на треть меньше, чем через полгода.

При этом у пациентов, перенесших ковид в тяжелой форме, уровень антител был выше, чем у переболевших в легкой форме. У тяжелых больных антитела остались и через год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бразильский штамм коронавируса добрался до России.