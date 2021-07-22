Из Вуоксы выловили бездыханное тело

Из Вуоксы выловили бездыханное тело
В озере Вуокса нашли труп. Фото: Jonathan Petersson: Pexels

Личность погибшего пока что установить не удалось.

В Приозерском районе Ленинградской области сегодня, 22 июля, из озера Вуокса достали бездыханное тело. Об этом сообщает аварийно-спасательной службе региона.

Известно, что специалисты весь день занимались извлечением тела из водоема. К шести часам вечера им это удалось. Тело доставили на берег, а после передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего только предстоит установить. Пока что никаких подробностей не разглашается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине у шлюза нашли бездыханное тело вахтовика. Личность утонувшего установлена – он приехал в Ленобласти за заработки, трудился на одном из заводов. Местные жители уверяют, что в воду лезут и несовершеннолетние, чья жизнь может трагически оборваться по собственной неосторожности.

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