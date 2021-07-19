В Тихвине у шлюза нашли бездыханное тело вахтовика

В Тихвине у шлюза нашли бездыханное тело вахтовика
Местные жители продолжают тонуть в водоемах. Фото: pixabay

Мужчина, приехавший из Пермского края, утонул.

В Тихвинском районе сегодня утром, 19 июля, обнаружили в бездыханное тело уроженца Пермского края. По предварительным данным, он утонул, желая охладиться в водоеме. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Труп обнаружили недалеко от городского шлюза. Личность утонувшего установлена – он приехал в Ленобласти за заработки, трудился на одном из заводов. Напоминаем, что до этого там же утонули еще двое, хотя купание в шлюзе запрещено. Местные жители уверяют, что в воду лезут и несовершеннолетние, чья жизнь может трагически оборваться по собственной неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник.

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В Тихвине у шлюза нашли бездыханное тело вахтовика
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